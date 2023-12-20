بعد فوز يانج أفريكانز.. ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

استطاع فريق يانج أفريكانز الفوز بنتيجة كبيرة على حساب فريق ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد، في المواجهة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وكان من المقرر أن يواجه النادي الأهلي فريق شباب بلوزداد، في الجزائر، أمس الثلاثاء، لكن تأجلت بعد وصول الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 أمام فريق فلومينينسي البرازيلي، في المباراة التي خسرها المارد الأحمر بهدفين دون رد.

وحتى الأن يظل فريق الأهلي متصدرًا المجموعة الرابعة، في رصيده 5 نقاط من الفوز في لقاء والتعادل بمواجهتين، ومتبقي له 3 مباريات.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا:

المركز الأول: الأهلي - 5 نقاط.

المركز الثاني: يانج أفريكانز - 5 نقاط.

المركز الثالث: شباب بلوزداد الجزائري - 4 نقاط.

المركز الرابع: ميدياما الغاني - 4 نقاط.

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