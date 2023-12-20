شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي في أول 15 دقيقة بين مودرن فيوتشر و اتحاد العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعادل فريقى مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة عقب مرور 15 دقيقة من عمر الشوط الأول في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد السلام ضمن الجولة الرابعة من عمر المجموعة الأولى ببطولة الكونفدرالية الافريقية.

وشهدت بداية المباراة سخونة من قبل لاعبو الفريقين ومحاولة منهم على الاستحواذ على الكرة في منطقة نصف الملعب.

وخاض فريق مودرن فيوتشر بقيادة البرتغالى ريكاردو فورموسينيو بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: محمد ربيعة، محمد عبد السلام، باسم علي، محمود شعبان

وسط: غنام محمد، محمد صادق ، محمد فاروق ، كجالي درامي، عبد الكبير الوادي

هجوم: مروان محسن

بينما جاء تشكيل فريق اتحاد العاصمة الجزائرى بقيادة الاسبانى خوان كارلوس جاريدو كالتالى :

حراسة المرمى .. أسامة بن بوط .

خط الدفاع .. زين الدين بلعايد ، حسين الدهيرى ، عبد الصمد بو ناصر ، سعدى رضوانى

خط الوسط .. عمر مبارك ، مصطفى بوشينه ، براهيم بن زازا ، محمد أيت حاج.

الهجوم .. إسماعيل عبد الفتاح بلقسامى ، توميسانج أوريبوني.