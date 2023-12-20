شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الطائرة الشاطئية يهزمن كينيا 2 / 1 فى المباراة الفاصلة بتصفيات الألعاب الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازمنتخب الكرة الطائرة الشاطئية بنتيجة 2/1 للسيدات بعد الفوز فى المباراة الفاصلة أمام كينيا فى أول أيام تصفيات الألعاب الإفريقية ، والتي تقام خلال الفترة من 19 وحتى 24 ديسمبر الجاري، في دولة كينيا.

و خسر منتخب Bللسيدات ، بينما حقق منتخب A الفوز ليتم اللجوء لمباراة فاصلة فاز فيها منتخبنا الوطنى .

وتضم قائمة لاعبات المنتخب المصري كلًا من: دعاء الغباشي، مروة مجدي، ندى حمدي، ناريمان ياسر.

بينما تضم قائمة اللاعبين كلًا من: عاطف عادل، أحمد عزب، يوسف زكي، جورج موريس.

ويرافق البعثة المنتخب حكمين، دوليين وهما ياسمين عبد العزيز، ومسعد عطا الله، بالإضافة إلى إبراهيم ثابت إداري للمنتخب.

ويقود المنتخب فنيًا الخبير الإيطالي نيكول أنجولو، والمدربة الفرنسية ميكايلا فورمانكوفا.