شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين الزمالك وساجرادا الأنجولى فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر التعادل السلبى على الشوط الأول من مباراة الزمالك وساجرادا المقامة بينهما حالياً على ملعب 11 نوفمبر في العاصمة الأنجولية لواندا، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واصل الزمالك ضغطه المكثف على مرمى ساجرادا في محاولة لفرض السيطرة وانتزاع المبادرة الهجومية، مستغلاً انطلاقات الثلاثى أحمد سيد "زيزو" وسيف الجزيرى، وناصر منسي، فيما اكتفى بطل أنجولا بالتدخل لإفساد هجمات القلعة البيضاء.

وهدد محمد أشرف "روقا" لاعب الزمالك مرمى بطل أنجولا بتسديدة قوية في الدقيقة 18 من على حدود منطقة الجزاء، ولكن الحارس ناثان مبروكي تصدى لها لتمر الكرة فوق العارضة لخارج الملعب، وينقذ مرماه.

وشهدت الدقيقة 20 فدائية كبيرة من نبيل عماد لاعب الزمالك بعدما استلم مويسيس كاليبي لاعب ساجرادا الكرة داخل منطقة الجزاء خلف المدافعين ولكن "دونجا" نجح في تشتيت الكرة من أمامه بشكل رائع.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون: حراسة المرمى: محمد عواد،خط الدفاع : عمر جابر - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي،خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي،خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الجزيري - ناصر منسي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد طارق وحسام عبد المجيد وأحمد زكي وعبد الله جمعة وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسامسون أكينيولا .

ودخل ساجرادا المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: لاندو لانجانجا،خط الدفاع: ناندينهو، فابريسيو، أليكساندر فيرناندو وكاشي،خط الوسط: سيلسو، فيكتوريانو وداباندا،الهجوم: سادا ديالو، جواو تشينجادو مانها وديكو.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: ليوناردو موتوندا، موينهو، لونجبانجو موسوبو، والتر، أجوا دوسي، لولاس، دومينجوس، بيني بابل وجوكا.

ويتصدر فريق الزمالك مجموعته في الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، جمعها من الفوز على بطل ليبيا وغينيا وأنجولا، فيما يحتل فريق أبو سليم الليبى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، يليه ساجرادا الأنجولى بـ3 نقاط، ثم يتذيل فريق سوار الغينى المجموعة دون نقاط، الأمر الذى يجعل حظوظ الفارس الأبيض كبيرة فى التأهل للدور المقبل.