شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريقى مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد السلام ضمن الجولة الرابعة من عمر المجموعة الأولى ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة من قبل لاعبى فريق اتحاد العاصمة الجزائرى على الكرة وإهدار العديد من الفرص للتهديف عن طريق إسماعيل عبد الفتاح بلقاسمي وبراهيم بن زازا، بينما جاءت هجمات فريق مودرن فيوتشر عن طريق المغربى عبد الكبير الوادى ومحمد فاروق ومروان محسن.

وخاض فريق مودرن فيوتشر بقيادة البرتغالى ريكاردو فورموسينيو اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: محمد ربيعة، محمد عبد السلام، باسم علي، محمود شعبان

وسط: غنام محمد، محمد صادق ، محمد فاروق ، كجالي درامي، عبد الكبير الوادي

هجوم: مروان محسن

بينما جاء تشكيل فريق اتحاد العاصمة الجزائرى بقيادة الاسبانى خوان كارلوس جاريدو كالتالى :

حراسة المرمى .. أسامة بن بوط .

خط الدفاع .. زين الدين بلعايد ، حسين الدهيرى ، عبد الصمد بو ناصر ، سعدى رضوانى

خط الوسط .. عمر مبارك ، مصطفى بوشينه ، براهيم بن زازا ، محمد أيت حاج.

الهجوم .. إسماعيل عبد الفتاح بلقسامى ، توميسانج أوريبوني.