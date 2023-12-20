شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى يحدد موقف كوكا من اللحاق بمباراة الأهلى أمام أوراوا اليابانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الأهلي لاختبار طبي على هامش مران فريقه غدا الخميس لتحديد موقفه النهائي من اللحاق بمباراة فريقه أمام أوراوا الياباني يوم الجمعة المقبل.

واشتكى كوكا من الإصابة بعد مشاركته أساسيا في مباراة اتحاد جدة، وهي التي تسببت في استبعاده من المشاركة في مباراة فلومينينسي البرازيلي بنصف نهائي المونديال، ومن المتوقع أن يلحق اللاعب بمباراة بطل اليابان.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع لاعبي الفريق الأحمر أمس الثلاثاء في بداية التحضير لمباراة أوراوا الياباني يوم الجمعة المقبل في لقاء تحديد المركز الثالث لمونديال الأندية.

وحرص كولر على توجيه الشكر للاعبين على الأداء القوي الذي قدموه في البطولة في مباراتي اتحاد جدة وفلومينينسي البرازيلي، رغم الخسارة من بطل البرازيل في المواجهة الأخيرة، وطالبهم بضورةر الاستمرار في تقديم المستوى القوي في مباراة المركز الثالث من أجل حصد الميدالية البرونزية.

وحث كولر لاعبي الأهلي على ضرورة الفوز من أجل تحقيق أول إنجاز في الموسم الحالي والرد على الانتقادات التي تعرض لها الفريق الأحمر عقب الإخفاق في تحقيق لقب السوبر الإفريقي والدوري الإفريقي لكرة القدم، وكذلك تحقيق الميدالية البرونزية الأولى في تاريخه، بعدما اكتفى الأهلي بتحقيق المركز الرابع في النسخة الماضية.

وطالب كولر لاعبيه بضرورة بذل الجهد واستغلال الدعم الجماهير في مباراة أوراوا من أجل حصد اللقب الإفريقي.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة أوراوا الياباني يوم الجمعة المقبل في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية، بعد الخسارة من فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي مونديال الأندية.