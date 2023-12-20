شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة .. التعادل السلبى بين مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر التعادل السلبى بين فريقى مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة عقب مرور 60 دقيقة في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد السلام ضمن الجولة الرابعة من عمر المجموعة الأولى ببطولة الكونفدرالية الافريقية.

و حيث شهدت بداية الشوط الثانى سيطرة من قبل لاعبو فريق اتحاد العاصمة الجزائرى على الكرة وأهدار العديد من الفرص للتهديف عن طريق إسماعيل عبد الفتاح بلقاسمي وبراهيم بن زازا بينما جاء هجمات فريق مودرن فيوتشر عن طريق المغربى عبد الكبير الوادى ومحمد فاروق ومروان محسن.

وخاض فريق مودرن فيوتشر بقيادة البرتغالى ريكاردو فورموسينيو بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: محمد ربيعة، محمد عبد السلام، باسم علي، محمود شعبان

وسط: غنام محمد، محمد صادق ، محمد فاروق ، كجالي درامي، عبد الكبير الوادي

هجوم: مروان محسن

بينما جاء تشكيل فريق اتحاد العاصمة الجزائرى بقيادة الاسبانى خوان كارلوس جاريدو كالتالى :

حراسة المرمى .. أسامة بن بوط .

خط الدفاع .. زين الدين بلعايد ، حسين الدهيرى ، عبد الصمد بو ناصر ، سعدى رضوانى

خط الوسط .. عمر مبارك ، مصطفى بوشينه ، براهيم بن زازا ، محمد أيت حاج.

الهجوم .. إسماعيل عبد الفتاح بلقسامى ، توميسانج أوريبوني.