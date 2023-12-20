شكرا لقرائتكم خبر عن المحلة يتعادل "سلبيا" مع دجلة ويفقدان نقطتين فى سباق الصدارة بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريقا غزل المحلة ووادى دجلة سلبيا في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد المحلة في ختام فاعليات الجولة الثالثة عشر لدورى المحترفين .

بهذه النتيجة رفع المحلة رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث بجدول المسابقة ، بينما رفع وادى دجلة رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس.

كان هناك ثلاث مباريات أقيمت ظهر اليوم حيث فاز أسوان على مصر المقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف ، كما حقق راية فوزا غاليا خارج ملعبه على حساب مكادى بهدفين مقابل هدف ، بينما تعادل حرس الحدود على ملعبه أمام السكة الحديد سلبيا.