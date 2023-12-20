الامارات | "الملك" يحرم شباب الأهلي نقطتين.. والوصل المستفيد الأول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرط شباب الأهلي في نقطتين كانتا في المتناول وتعادل مع مستضيفه الشارقة اليوم، بهدف لكل منهما في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة التاسعة لدوري أدنوك للمحترفين. وتقدم الضيوف بهدف سجله ماتيوس في الدقيقة الثالثة من الوقت المُحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، بضربة رأس رائعة بعد تمريرة من رينان ليسكنها على يسار الحارس.

واستمرت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 81، حينما وضع مدافع شباب الأهلي وليد عباس، الكرة بالخطأ في مرماه ليمنح التعادل لمصلحة الشارقة. وانصبت تلك النتيجة لمصلحة الوصل الذي ابتعد في الصدارة برصيد 27 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه شباب الأهلي، الذي رفع رصيده للنقطة 24، في حين بات الشارقة رابعا برصيد 21 نقطة.