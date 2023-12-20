فيوتشر يتعادل مع اتحاد العاصمة في الكونفيدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة مودرن فيوتشر و اتحاد العاصمة الجزائري التي جمعت بين الفريقين اليوم على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم.

بدأ فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمود جنش

الدفاع: محمد ربيعة، محمد عبد السلام، باسم علي، محمود شعبان

الوسط: غنام محمد، محمد صادق ، محمد فاروق ، كجالي درامي، عبد الكبير الوادي

الهجوم: مروان محسن

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة وإهدار الفرص على كلا المرميين خلال المباراة، إلا ان التعادل السلبي كان سيدًا للموقف حيث لم يتمكن أ منهما في هز الشباك.

بهذا التعادل يرفع فريق فيوتشر رصيده إلى 7 نقاط ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة، بفارق 3 نقاط عن فريق اتحاد العاصمة الذي يحتل صدارة المجموعة بـ10 نقاط.