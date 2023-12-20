موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التعادل مع ساجرادا بالكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق الزمالك لطي صفحة بطولة الكونفدرالية، وذلك بعد تعادله مساء اليوم الأربعاء مع نظيره ساجرادا الأنجولي، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة بالعاصمة الأنجولية.

وتعادل الزمالك سلبيًا مع ساجرادا ويحصد نقطة ثمينة من خارج الديار، ليتأهل رسميًا إلي دور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية لتصدره المجموعة برصيد 10 نقاط.

موعد مباراة الزمالك القادمة

من المقرر ان تكون مواجهة الزمالك القادمة في مسابقة الدوري المصري، وذلك حين يلتقي مع نظيره سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

ويلعب الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا وذلك يوم الثلاثاء 2 من يناير المقبل 2024 في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت السعودية.

ويحتل الزمالك المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة من 8 مباريات، حيث حقق 3 انتصارات وخسر 3 لقاءات وتعادل في مواجهتين.