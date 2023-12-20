أرقام وبطولات تزين مسيرة كيليان مبابي في عيد ميلاده

ياسر رشاد - القاهرة - احتفل كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، بعيد ميلاده الخامس والعشرين يوم الأربعاء 20 ديسمبر.

وتمكن اللاعب الفرنسي، من صناعة نجاحًا كبيرًا بعديد من الإنجازات، بتحقيق 15 لقبًا متنوعًا خلال مسيرته التي بدأت في عام 2016 مع فريق موناكو، ثم استمرت بعدها مع فريق باريس سان جيرمان حتى الآن.

حقق مبابي لقب الدوري الفرنسي 6 مرات، وفاز بكأس فرنسا في ثلاث مناسبات، بالإضافة إلى احرازه لقبين في كأس الرابطة الفرنسية وكذلك في السوبر المحلي.

ومع المنتخب الفرنسي، حقق كأس العالم مرة واحدة في 2018، وحصل على المركز الثاني في البطولة السابقة التي أُقيمت في قطر عام 2022، بالإضافة إلى تحقيقه لقب دوري الأمم الأوروبية.

هداف باريس سان جيرمان التاريخي

يحتل اللعب الفرنسي الصدارة في قائمة هدافي باريس سان جيرمان عبر التاريخ، بتسجيل 220 هدفًا في 269 مباراة، في جميع البطولات.

وتمكن من التفوق على العديد من الأساطير، مثل الأوروجواياني إدينسون كافاني والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

كيليان مبابي

ثالث هدافي فرنسا عبر التاريخ

في فترة قصيرة جدًا، تمكن مبابي من الوصول إلى المركز الثالث، في قائمة الهدافين التاريخية لمنتخب فرنسا بتسجيله 46 هدفا.

ويبتعد بستة أهداف فقط عن تحقيق المركز الثاني، ليتجاوز الأسطورة تيري هنري صاحب الـ 51 هدفًا.

ويبقى أوليفييه جيرو، المهاجم الحالي لنادي ميلان الإيطالي، الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي، برصيد 56 هدفًا.

كيليان مبابي

هداف كأس العالم

في بطولة كأس العالم الأخيرة، سجّل مبابي 8 أهداف لصبح أكثر اللاعبين تسجيلًا خلال نسخة واحدة منذ 20 سنة.

ليتساوى بهذا الإنجاز، مع الظاهرة رونالدو نازاريو، الذي حقق نفس الرقم في بطولة كأس العالم عام 2002، حيث تُوجت البرازيل في تلك السنة باللقب للمرة الخامسة في تاريخها.

كيليان مبابي

جوائز فردية

سيطر مبابي على الجوائز الفردية في فرنسا في السنوات الماضية، حيث سبق وأن فاز بلقب هداف الدوري المحلي 5 مرات سابقة، ومرة واحدة كأفضل صانع للأهداف.

وحصد جائزة أفضل لاعب فرنسي في ثلاث مناسبات سابقة، بالإضافة إلى جائزة أفضل لاعب في الدوري المحلي في 4 مناسبات.

وفي النهاية، حاز على جائزة أفضل لاعب شاب ثلاث مرات، وتم اختياره ضمن تشكيلة العام في الدوري الفرنسي في 6 سنوات مختلفة.