منتخب الطائرة الشاطئية يهزم كينيا في مستهل مشوار التصفيات الأفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - الطريق لأولمبياد باريس..

حقق المنتخب المصري للكرة الطائرة الشاطئية، الفوز على نظيره كينيا في مستهل مشواره بتصفيات الألعاب الإفريقية والتي تقام خلال الفترة من 19 وحتى 24 ديسمبر الجاري، في دولة كينيا.

وتشارك مصر في تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة إلى الألعاب الأفريقية والمؤهلة الى التصفيات النهائية لأولمبياد باريس 2024.



وحققت مصر الفوز في منافسات الرجال والسيدات حيث فاز منتخب الرجال "ب" على كينيا بنتيجة 2/0 في المباراة الأولى ومثل مصر كلا من جورج موريس ويوسف محمد زكي ، فيما خسر منتخب "أ" الذي مثله كل من عاطف عادل وأحمد عزب في المباراة الثانية بنتيجة 2/1 ليلجأ المنتخبان للمجموعة الذهبية وتفوز بها مصر بنتيجة 15/10.

وعلى صعيد منتخب الكرة الطائرة الشاطئية للسيدات فاز منتخب مصر بالشوط الذهبي على حساب صاحب الأرض والجمهور بعد التعادل مع المنتخب الكيني في عدد مرات الفوز.

وحقق منتخب مصر A ويمثله ( دعاء الغباشي ومروة مجدي ) الفوز على منتخب كينا ب 2/0

وساهمت خبرة اللاعبة الأولمبية الكينية في منتخب أ بحسم المباراة الثانية ضد المنتخب المصري ب بنتيجة 2/1 مما أدى إلى اللجوء لشوط فاصل فاز به المنتخب الوطني بنتيجة 15/13.

وتضم قائمة لاعبات المنتخب المصري كلًا من: دعاء الغباشي، مروة مجدي، ندى حمدي، ناريمان ياسر.

بينما تضم قائمة اللاعبين كلًا من: عاطف عادل، أحمد عزب، يوسف زكي، جورج موريس.

ويرافق البعثة المنتخب حكمين، دوليين وهما ياسمين عبد العزيز، ومسعد عطا الله، بالإضافة إلى إبراهيم ثابت إداري للمنتخب.

ويقود المنتخب فنيًا الخبير الإيطالي نيكول أنجولو، والمدربة الفرنسية ميكايلا فورمانكوفا.