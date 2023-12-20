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راحة يوم للاعبي طنطا استعدادًا لمواجهة النصر في كأس مصر

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ياسر رشاد - القاهرة - منح الجهاز الفني للفريق الأول بنادي طنطا بقيادة عمرو أنور لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة يوم واحد وذلك عقب لقاء المصرية للاتصالات الذي أقيم أمس الثلاثاء.

ومن المنتظر أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته اليومية غدا الخميس وذلك لملاقاة فريق النصر القاهري في إطار منافسات الدور التمهيدي الثالث لمسابقة كأس مصر في اللقاء الذي سوف يجمع بين الفريقين علي ملعب طنطا السبت المقبل في تمام الثانية ظهرا.

وعلي جانب أخر من المحتمل ان تشهد مباراة الكأس مشاركة عدد من العناصر التي كانت لم تشارك بشكل رئيسي خلال مباريات الدوري

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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