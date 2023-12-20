تشكيل نانت الرسمي لمواجهة ليون بالدوري الفرنسي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جوسلين جورفينيك المدير الفني لفريق نانت الفرنسي عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره ليون والتي تجمعهما على ملعب " جروباما ستايديوم"، ويسعى رفقاء مصطفى محمد لتعويض الخسارة الماضية أمام بريست والعودة إلى نغمة الانتصارات رغم صعوبة المباراة.

وشهد التشكيل جلوس مصطفي محمد علي دكة البدلاء، و تمكن الفرعون المصري من التسجيل مع نانت في مسابقة الدوري الفرنسي 6 أهداف حتى الأن خلال مشاركته في 14 مباراة من أصل 16 لقاء.

تشكيل نانت الفرنسي لمواجهة ليون بالدوري الفرنسي

حراسة المرمى: لافونت.

خط الدفاع: كينتونزي- كومير- دوفيرين- كاستيليتو.

وسط الميدان: ميرلين- دوجلاس أوجوستو- تشيريفيلا.

الهجوم: مولييه- سيمون- أبلين.

كان آخر انتصار لـ نانت في مسابقة الدوري الفرنسي في الجولة الرابعة عشر بعد فوزه على نيس بهدف نظيف، شهد اللقاء مشاركة مصطفى محمد.

ويحتل نانت المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة، في جدول ترتيب مسابقة الدوري الفرنسي، بعد تحقيق الانتصار في خمس مباريات، والتعادل في ثلاثة، وخسارة 8 آخرين.