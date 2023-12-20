برشلونة يعود لطريق الانتصارات بثلاثية في ألميريا

ياسر رشاد - القاهرة - عاد فريق برشلونة لطريق الانتصارات بالفوز على ألميريا بثلاثية مقابل هدفين في المباراة الصعبة والمثيرة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي حساب الجولة 18 من الدوري الإسباني.

بدأ برشلونة المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمي: إينياكي بينا.

الدفاع: كانسيلو، بالدي، أراوخو وكريستنسن.

الوسط: سيرجي روبرتو، فيرمين وجوندوجان.

الهجوم: جواو فيليكس، ليفاندوفسكي ورافينيا.

افتتح برشلونة التسجيل في المباراة بالدقيقة 33 عن طريق النجم رافينيا، ثم تمكن فريق ألميريا من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 41 عن طريق اللاعب ليو بابتيستاو.

وفي الدقيقة 60 تمكن اللاعب سيرجي روبيرتو من استعادة التقدم لبرشلونة، قبل أن يتعادل ألميريا بهدف في الدقيقة 71 عن طريق اللاعب إدغار جونزاليس ويشعل المباراة.

وفي الدقيقة 83 من عمر المباراة تمكن اللاعب سيرجي روبيرتو من العودة للتسجيل ووضع الهدف الشخصي الثاني له في المباراة والثالث للبارسا لينتهي اللقاء بثلاثية مقابل هدفين.

بهذا الانتصار رفع فريق برشلونة رصيده إلى النقطة 38 ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما توقف رصيد ألميريا عند 5 نقاط في المركز الـ20 والأخير بالليجا.