الحكم البولندى سيمون مارشينياك يُدير نهائي كأس العالم للأندية

ياسر رشاد - القاهرة - أستقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" علي إسناد المهمة التحكيمية للمواجهة المرتقبة في نهائي كأس العالم للأندية للحكم البولندى سيمون مارشينياك، وذلك يوم الجمعة القادمة الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري.

ومن المنتظر أن يقود سيمون مارشينياك المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية 2023 والمقامة فى السعودية، والتى ستجمع مانشستر سيتي الإنجليزي مع نظيره فريق فلومينينسي البرازيلي، فى تمام الثامنة من مساء الجمعة.

ويعاون الحكم البولندى في إدارة نهائي مونديال الأندية كل من توماسز ليستكيويتز وآدم كوبسيك، والحكم الرابع الفنزويلي خيسوس فالينزويلا.

يُذكر أن الحكم مارشينياك قد أدار مواجهة الأهلى مع فلومينينسي، فى نصف النهائي من البطولة الحالية، والتى حقق فيها الفوز الفريق البرازيلي بثنائية نظيفة.

موعد مباراة نهائي كأس العالم للأندية

تنطلق في الثامنة مساء بعد غد الجمعة مواجهة نهائي كأس العالم للأندية بين مانشستر سيتي الإنجليزي وفلومنينيسي البرازيلي على ملعب الجوهرة المشعة.

وحسم فريق مانشستر سيتي تأهله إلى نهائي البطولة عقب الفوز على أوراوا الياباني بثلاثية من دون رد ، بينما جاء تأهل الفريق البرازيلي على حساب الأهلي عقب الفوز بثنائية نظيفة.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية ، ومنصة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الرقمية.

ويقام خلال اليوم ذاته عند الرابعة والنصف عصرًا لقاء المركز الثالث والبرونزية بين الأهلي وأوراوا الياباني.