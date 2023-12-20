تعليق مفاجئ من مدافع أوراوا الياباني قبل مواجهة الاهلي في كأس العالم للأندية

علق الدنماركي الكسندر شولتز مدافع نادي أوراوا الياباني، على مواجهة فريقه المرتقبة ضد الاهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2023 المقامة في السعودية.

ويلتقي الاهلي مع أوراوا، يوم الجمعة المقبل الموافق 22 ديسمبر، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس العالم للأندية.

وأكد شولتز خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة “ssc” أنهم سيلعبوا المباراة ضد النادي الاهلي بكل قوة واحترام للمنافس، مشيدًا بأداء الفريق الأحمر أمام فلومينينسي.

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وتابع: “أري الأهلي المرشح الأكبر للفوز وأننا الأقل حظًا، دعونا نرى ما يمكننا القيام به”.

وعن الخسارة أمام مانشستر سيتي، قال: “لقد فعلنا كل ما في وسعنا، كان من السيئ للغاية تلقي الهدف العكسي نهاية الشوط الأول”.

وأكمل: “هدف السيتي الثاني أنهى المباراة، ولم نتمكن بعدها من العودة للقاء، وكانت المباراة صعبة فعلنا كل ما في وسعنا لكن مانشستر سيتي تفوق علينا في العديد من الفترات”.

وخسر فريق أوراوا أمام مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد، في مواجهة دور نصف نهائي كأس العالم للأندية التي أقيمت أمس الثلاثاء.