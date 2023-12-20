مارشينياك حكمًا لـ نهائي كأس العالم للأندية بين مانشستر سيتي وفلومينينسي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن تعيين الحكم الدولي البولندي سيمون مارشينياك، لإدارة نهائي كأس العالم للأندية 2023، بين مانشستر سيتي الإنجليزي وفلومينينسي البرازيلي.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن طاقم تحكيم مباراة نهائي كأس العالم للأندية بين مانشستر سيتي وفلومينينسي.

ويلعب فريق مانشستر سيتي ضد نظيره فلومينينسي، بعد غد الجمعة الموافق 22 ديسمبر الجاري، في نهائي بطولة مونديال الأندية المقامة في السعودية.

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وأسند الاتحاد الدولي لكرة القدم، مهمة الإدارة التحكيمية لمباراة نهائي كأس العالم للأندية للحكم البولندي سيمون مارشينياك.

ويعاون الحكم البولندي، في إدارة مباراة مانشستر سيتي ضد فلومينينسي، مواطنيه توماس ليستكيويتز وآدم كوبسيك، بالإضافة إلى الفنزويلي جيسوس فالينزويلا حكمًا رابعًا.

والجدير بالذكر أن مانشستر سيتي كان قد تأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية، بعد الفوز على أوراوا اليوناني في نصف النهائي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.