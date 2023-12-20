روبيرتو ينقذ برشلونة من السقوط أمام ألميريا في الدوري الإسباني

نجح برشلونة في تحقيق فوز صعب على ألميريا في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني.

فاز برشلونة على نظيرة ألميريا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب أولمبيك.

أفتتح رافينها التسجيل في اللقاء لصالح برشلونة في الدقيقة 33 من عمر المباراة، واستطاع ألميريا ادراك التعادل سريعاً بهدف في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

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وفي الشوط الثاني اضاف سيرجي روبيرتو الهدف الثاني لـ برشلونة في الدقيقة 63، واستطاع ألميريا تسجيل هدف التعادل مجدداً في الدقيقة 71.

ونجح روبيرتو في انقاذ برشلونة من السقوط في فخ التعادل أمام ألميريا بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

وبهذة النتيجة يصل برشلونة إلى النقطة 38 محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني خلف ريال مدريد الوصيف برصيد 42 نقطة، بينما تجمد رصيد ألميريا عند 5 نقاط متذيلاً جدول الترتيب.