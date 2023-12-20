رافينيا يسجل رقمًا تاريخيًا مع برشلونة

سجل البرازيلي رافينيا، لاعب فريق برشلونه، رقما مميزا مع الفريق الكتالوني بعد هدفه في شباك ألميريا، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

وحقق برشلونة فوزا غاليا على ألميريا بنتيجة (3-2)، في اللقاء الذي أقيم على ملعب لويس كومبانيسن معقل البلوجرانا.

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وواصل رافينيا تألقه مع البارسا في المباريات الأخيرة، وسجل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول.

بحسب ما ذكرته شبكة أوبتا المتخصصة بإحصائيات كرة القدم، شارك رافينيا مع نادي برشلونة في هدف واحد على الأقل في كل من مبارياته الأربع الأخيرة (سجل هدف واحد، وصنع 3 تمريرات حاسمة).

وأشارت الشبكة العالمية أنها أفضل سلسلة للمهاجم البرازيلي في مسيرته بالدوريات الخمس الكبرى في أوروبا في جميع المسابقات.

يذكر أن الشوط الأول من المواجهة انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث تعادل للضيوف اللاعب ليو بابتيستاو في الدقيقة 41.

يحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا برصيد 38 نقطة، متفوقا على أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الرابع بـ 35، بينما يأتي ألميريا في المركز الأخير برصيد 5 نقاط.