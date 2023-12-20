ميلان يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة المنبوذ

يستهدف نادي ميلان الإيطالي، التعاقد مع كليمنت لينجليت، مدافع فريق أستون فيلا الإنجليزي، المعار إليه من برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

يشعر المدافع الدولي بالإحباط بسبب قلة وقت مشاركته في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث شارك في خمس مباريات فقط خلال الموسم الحالي.

بحسب ما ذكره فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، يسعى لينجليت لمغادرة أستون فيلا في يناير المقبل والانتقال بدلاً من ذلك إلى ميلان.

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ومع ذلك هناك عدد من العقبات في طريق إتمام الصفقة أولها أن أستون فيلا لا يريد السماح له بالرحيل في منتصف الموسم بعد الموافقة على الإعارة الكاملة.

هناك مشكلة أخرى أثارها الصحفي الإيطالي وهي أن راتب لينجليت مرتفع جدًا بالنسبة للروسونيري وسيحتاج إلى تحمل برشلونة جزءًا منه أثناء إقامته في ملعب سان سيرو.

انضم اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا إلى برشلونة قادماً من إشبيلية في عام 2018 مقابل 35.9 مليون يورو، لكنه لم يشارك في التشكيلة الأساسية خلال السنوات الأخيرة وخاض فترات إعارة في توتنهام وأستون فيلا.