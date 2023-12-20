الفيفا يفاجئ اتحاد جدة بعد وداع كأس العالم للأندية

فاجئ الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” فريق اتحاد جدة السعودي بجائزة جديدة بعد وداع كأس العالم للأندية.

ودع الاتحاد السعودي بطولة كأس العالم للأندية مبكراً بعد الخسارة أمام الاهلي بثلاثية مقابل هدف في دور ربع النهائي.

قرر فيفا منح الاتحاد السعودي جائزة اللعب النظيف في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

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كان اتحاد جدة قد استهل مشوارة في بطولة كأس العالم للأندية بالفوز على أوكلاند سيتي بثلاثية دون رد، قبل ان يسقط أمام الاهلي في ربع النهائي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للعودة إلى منافسات دوري روشن السعودي مرة اخرى بمواجهة الرائد.

ويلتقي الفريقين يوم السبت المقبل الموافق 23 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من دوري روشن.

يحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة، فيما يتواجد الرائد في المركز السابع عشر وقبل الأخير بـ 13 نقطة.