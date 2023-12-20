‎الزمالك يكتفي بالتعادل مع ساجرادا ويتأهل مبكرا لربع نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - تعادل الفريق الأول لنادي الزمالك، مع مضيفه ساجرادا الأنجولي سلبيا دون أهداف خلال المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل على ملعب 11 نوفمبر في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

‎جاءت المباراة متوسطة المستوى، تسيد خلالها فريق الزمالك منتصفها الأول بالسيطرة والضغط الهجومي، وفي المقابل لم يظهر المنافس بالخطورة المنتظرة.

‎أهدر لاعبو الزمالك عددا من الفرص خاصة في الشوط الثاني، عن طريق ناصر منسي وحمزة المثلوثي.

‎وبهذه النتيجة رفع فريق الزمالك رصيده إلى 10 نقاط، وضمن الصعود بشكل رسمي للدور ربع النهائي، بينما ارتفع رصيد ساجرادا عند أربع نقاط في المركز الثالث.