"هل يرحل موديست".. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم سوزا في انتقالات يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل مثيرة حول اقتراب البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم فريق جيونبك الكوري الجنوبي من الانتقال للنادي الأهلي في الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال "شوبير"، في تصريحات إذاعية، إن سوزا ينتهي عقده مع جيونبوك في يناير القادم وسوف يصبح لاعبًا حر، مؤكدًا أن سوزا ليس في حسابات الأهلي على الإطلاق، وهناك اقتناع كبير بـ أنتوني موديست وبدايته الحقيقة ستكون في بطولة السوبر المصري.

وبشان انتقال عمر كمال عبدالواحد لاعب مودرن فيوتشر إلى الأهلي، أكد أنه هناك انفراجة كبيرة بشأن صفقة انتقال اللاعب، وقد نسمع أخبار جديدة وسعيدة لجماهير خلال الأيام القادمة.

وتشارك 4 أندية في بطولة كأس السوبر المصري بنظامها الجديد في دولة الإمارات في الفترة ما بين 23 لـ28 ديسمبر المقبل.

الأندية المشاركة في كأس السوبر المصري:

- الأهلي.

- بيراميدز.

- سيراميكا كليوباترا.

- مودرن فيوتشر.

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