الكونفدرالية.. التعادل السلبي يحسم مواجهة فيوتشر ضد اتحاد العاصمة

محمد اسماعيل - القاهرة - انتهت مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري بالتعادل السلبي، في المباراة التي احتضنها ملعب استاد السلام، في الجولة الرابعة بدور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

ويلعب فيوتشر في المجموعة الأولى التي تضم أندية: (اتحاد العاصمة والهلال الليبي وسوبر سبورت الجنوب إفريقي)

احتل فيوتشر المركز الثاني بعد الفوز أمام الهلال الليبي وسوبر سبورت الجنوب إفريقي والتعادل أمام اتحاد العاصمة إيابًا والخسارة أمام الفريق الجزائري ذهابًا.

وإليكم ترتيب مجموعة فيوتشر في الكونفدرالية

ترتيب مجموعة فيوتشر في الكونفدرالية

المركز الأول، اتحاد العاصمة، 10 نقاط من 4 مباريات.

المركز الثاني، مودرن فيوتشر، 7 نقاط من 4 مباريات.

المركز الثالث، الهلال الليبي، 3 نقاط من 3 مباريات.

المركز الرابع، سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي، بدون أي نقطة من 3 مباريات.

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