معتمد جمال: لم يحالفنا الحظ في الفوز على ساجرادا والإرهاق سبب التبديلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

قال معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك، أن مباراة اليوم ساجرادا الأنجولي، كانت صعبة جدًا، مؤكدًا أن الفريق كان يلعب منذ البداية بشكل قوي من أجل الفوز، واللاعبون أهدروا فرص كثيرة للتسجيل.

وأضاف "جمال"، في المؤتمر الصحفي عقب انتهاء المباراة، أن عامل الجو والرطوبة أثرت على مجهود الفريق، لكننا نلعب من أجل الفوز إذا لم نفز الأهم ألا نخسر.

وأوضح أن الفريق حاول إنهاء المباراة بشكل مبكر لذلك ضغطنا بكل قواتنا داخل الملعب، لكن لم نسجل في الشوط الأول، وسعينا للتسجيل في بداية الشوط الثاني ولم يحالفنا التوفيق.

وأشار إلى أنه مع تراجع الحالة البدنية نتيجة لعوامل الجو والرطوبة وتأثر اللاعبين، طلبت منهم تنفيذ الخطة البديلة حتى لا نخسر ، ونخرج محافظين على شباك الزمالك نظيفة.

وعن إشراك عبد الله جمعة بدلاً من ناصر منسي، أكد أنه بسبب الإرهاق الذي تعرض له محمد عبد الشافي، وكثرة الضغط عليه من الهجوم المنافس لذلك كان يحتاج لدعم في هذه الجبهة، كما أن ناصر منسي تعرض للإرهاق بعد تقديمه مباراة جيدة، وحاولنا اختراق دفاعات ساجرادا من العمل باستغلال انطلاقات أحمد السيد "زيزو" لتسجيل الأهداف.

وانتهت مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي بالتعادل السلبي، التي أقيمت اليوم في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

وتصدر الزمالك المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط ويحسم التأهل لدور الثمانية، في حين احتل فريق ساجرادا الأنجولي المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

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