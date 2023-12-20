ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد التعادل أمام ساجرادا الأنجولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

استطاع فريق نادي الزمالك الخروج متعادلًا أمام فريق ساجرادا الأنجولي، خلال الديار على ملعب 11 نوفمبر في أنجولا، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلعب الزمالك في الثانية من بطولة الكونفدرالية، بجانب أندية سوار الغيني وأبو سليم الليبي وساجرادا الأنجولي.

وحافظ الزمالك على صدارة المجموعة بعد الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مباراة واحدة، ليصل إلى 10 نقاط ويقترب من التأهل رسميًا إلى دور ربع النهائي للكونفدرالية.

وإليكم ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

المركز الأول: الزمالك - برصيد 10 نقاط من 4 مباريات.

المركز الثاني - أبو سليم الليبي - برصيد 6 نقاط من 3 مباريات.

المركز الثالث - ساجرادا الأنجولي - برصيد 4 نقاط من 4 مباريات.

المركز الرابع سوار الغيني - بدون نقاط من 3 مباريات.