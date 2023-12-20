بعد حسم التأهل لربع نهائي الكونفدرالية.. موعد مباراة الزمالك القادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

انتهت جولة الزمالك الأفريقية مؤقتًا، والعودة والمنافسة في المسابقة المحلية، وتحديد بطولة الدوري الممتاز قبل فترة التوقف الدولي القادمة في شهر يناير.

وعاد الزمالك من أنجولا بنقطة ثمينة على حساب ساجرادا وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، والتي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، على ملعب 11 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وحافظ الزمالك على صدارة المجموعة الثانية بعد الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مباراة واحدة، ليصل إلى 10 نقاط ويحسم التأهل رسميًا إلى دور ربع النهائي للكونفدرالية.

ويحتل الزمالك المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة.

ويلعب الزمالك مباراة صعبة وقوية أمام فريق سيراميكا كليوباترا؛ ضمن منافسات الجولة العاشرة من المسابقة المحلية.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري

يستضيف الزمالك فريق سيراميكا كليوباترا الثلاثاء القادم 2 يناير من عام 2024 في تمام الساعة 7 مساء، على ملعب استاد القاهرة الدولي.