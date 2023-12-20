"صاحبة الغمزة".. الأمريكية توري بينسو تدير مباراة الأهلي ضد أوراوا في مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت لجنة التحكيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إسناد مباراة الأهلي ضد أوراوا الياباني في المباراة المقامة على تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية.

تدير المباراة الحكم الأمريكية توري بينسو ، والتي كانت حكم مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية.

ويعاونها كلًا من بروك مايو، والأمريكية كاثرين نسبي حكام للراية، والحكم الرابع الكونغولي جان جاك ندالا.

وأدرت توري بينسو المباراة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية بين الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزلاندي، التي انتهت بنتيجة 3/0.

ويلعب الأهلي على خطف الميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه، حينما يلعب أمام أوراوا الياباني، الجمعة القادمة 22 ديسمبر، في تمام الساعة الرابعة والنصف.