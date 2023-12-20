شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطالب لاعبيه بعدم التركيز مع العروض قبل موقعة برونزية المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب مسئولو النادي الأهلي لاعبي الفريق الأحمر بعدم الانشغال بملف العروض الخارجية التي تصلهم من أندية خليجية، بعد تألق عدد من لاعبي الفريق الأحمر خلال مشاركتهم في كأس العالم للأندية المقامة حاليا في السعودية.

وكشفت تقارير صحفية عن اهتمام أندية سعودية وقطرية بالتعاقد مع بعض من نجوم الأهلي في الفترة المقبلة بعد تألقهم في مونديال الأندية، مثل محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وبيرسي تاو.

في سياق مغاير، شهدت الساعات الماضية أنباء مُتضاربة حول موقف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي من المشاركة في مباراة أوراوا الياباني بعد غد، الجمعة، في مونديال الأندية، فقد أكد البعض غياب كهربا عن المباراة للإيقاف.

وكشف مصدر في الأهلي، لـ"الخليج 365" أن كهربا غير موقوف وجاهز للمشاركة في مباراة بطل اليابان لأنه لم يحصل على أي بطاقات صفراء في مباراة فلومينينسي البرازيلي، التي أقيمت أول أمس، الأثنين، فى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً بالسعودية.

وشدد المصدر على أن محمد عبد المنعم هو اللاعب الوحيد الذي حصل على بطاقة صفراء في مباراة فلومينينسي وهذا ما تم إخطار الأهلي به من قبل الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأكد المصدر أن ما ترد بشأن إيقاف كهربا وغيابه عن لقاء بطل اليابان غير صحيح ولا يوجد ما يمنع مشاركة اللاعب إلا إذا أُصيب لا قدر الله أو إذا فضّل الجهاز الفني عدم الدفع به.

ويلتقي الأهلي مع أوراوا في الرابعة والنصف من مساء بعد غد، الجمعة، بتوقيت القاهرة على استاد الأمير عبد الله الفيصل لتحديد الفائز بالميدالية البرونزية وصاحب المركز الرابع.

وحقق الأهلي الفوز في افتتاح مبارياته في كأس العالم أمام اتحاد جدة بنتيجة 3-1 قبل أن يخسر من بطل البرازيل بثنائية نظيفة ، فيما فاز أوراوا على ليون المكسيكي بهدف نظيف في ضربة البداية للفريقين بـ كأس العالم للأندية قبل أن يخسر الفريق الياباني من منشستر سيتي الإنجليزي بثلاثية نظيفة في نصف نهائي البطولة .