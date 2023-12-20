شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطالب لاعبيه بعدم التركيز مع العروض قبل موقعة برونزية المونديال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طالب مسئولو النادي الأهلي لاعبي الفريق الأحمر بعدم الانشغال بملف العروض الخارجية التي تصلهم من أندية خليجية، بعد تألق عدد من لاعبي الفريق الأحمر خلال مشاركتهم في كأس العالم للأندية المقامة حاليا في السعودية.
وكشفت تقارير صحفية عن اهتمام أندية سعودية وقطرية بالتعاقد مع بعض من نجوم الأهلي في الفترة المقبلة بعد تألقهم في مونديال الأندية، مثل محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وبيرسي تاو.
في سياق مغاير، شهدت الساعات الماضية أنباء مُتضاربة حول موقف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي من المشاركة في مباراة أوراوا الياباني بعد غد، الجمعة، في مونديال الأندية، فقد أكد البعض غياب كهربا عن المباراة للإيقاف.
وشدد المصدر على أن محمد عبد المنعم هو اللاعب الوحيد الذي حصل على بطاقة صفراء في مباراة فلومينينسي وهذا ما تم إخطار الأهلي به من قبل الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وأكد المصدر أن ما ترد بشأن إيقاف كهربا وغيابه عن لقاء بطل اليابان غير صحيح ولا يوجد ما يمنع مشاركة اللاعب إلا إذا أُصيب لا قدر الله أو إذا فضّل الجهاز الفني عدم الدفع به.
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