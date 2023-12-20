شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفوز على صيد المحلة بثمانية وديا بمشاركة جونيور أجاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق سموحة بقيادة أحمد سامى الفوز على نظيره صيد المحلة أحد أندية الدرجة الثانية بنتيجة 8/4 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بمقر النادى استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز"دورىNile".

وأحرز الأهداف لفريق سموحة كل من عبدالرحمن عامر وإيمانويل إيهوزو (هدفين) ومحمد عصام ومحمد سعيد مكرونة (هدفين) ومصطفى البدري وحسن دهدوه.

وشهدت المباراة مشاركة النيجيري جونيور أجاى لاعب الفريق عقب الشفاء من الإصابة استعدادا للاستعانة به في المباريات المقبلة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز"دورىNile".

ويستعد سموحه لمواجهة طلائع الجيش مساء الأربعاء المقبل الموافق 27 ديسمبر باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري.