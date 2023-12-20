بطولة الإمارات: تعادل شباب الأهلي والشارقة

الرياص - اسماء السيد - دبي: فشل شباب الأهلي في تضييق الخناق على الوصل المتصدر بتعادله مع مضيفه الشارقة 1-1 الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة للدوري الاماراتي لكرة القدم.

وسجل البرازيلي ماتيوس ليما (45) هدف شباب الأهلي، ووليد عباس(81 بالخطأ في مرماه) هدف الشارقة.

ورفع شباب الأهلي رصيده الى 24 نقطة وبقي ثانيا، في حين تراجع الشارقة الى المركز الرابع وله 21 نقطة.

وكان شباب الأهلي يطمح الى الفوز لتقليص الفارق مع الوصل الى نقطة، قبل القمة بينهما الأحد المقبل، وكان في طريقه لتحقيق هدفه عندما تقدم برأسية الشاب ليما (19 عاما) قبل نهاية الشوط الأول (45).

لكن صاحب الارض ادرك التعادل بعد ركلة حرة رفعها التونسي فراس بالعربي وتابعها عباس بالخطأ في مرمى فريقه (81).

وطرد مدافع الشارقة عبد العزيز الكعبي (90).

وصعد العين الى المركز الثالث (22 نقطة) واستعاد لغة الانتصارات بعد خسارة وتعادل بفوز كبير على حساب مضيفه خورفكان 4-1 في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة ايضا.

وسجل التوغولي لابا كودجو (7 و37) وبندر الاحبابي (47) والاسرائيلي عمير اتسيلي (64) اهداف العين، ومسعود سليمان(23) هدف خورفكان.

واصبح كودجو الذي انضم الى العين في 2019 اكبر هداف اجنبي في تاريخ فريقه برصيد 96 هدفا، متفوقا على الغاني اسامواه جيان (95 هدفا).