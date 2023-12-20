تنافس على مليون ريال في سباقات الخيل بالرياض

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- بواسطة أيمن الوشواش - ينظم نادي سباقات الخيل في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالرياض أسبوعه السباقي التاسع من موسم سباقات الرياض من عبر سباقاته الثلاثة (79 - 80 - 81) أيام الخميس والجمعة والسبت من 21 حتى 23 من ديسمبر الجاري وبمجموع جوائز تفوق الـ5 ملايين ريال، و36 شوطا تتنوع في درجاتها وتصنيفاتها وأعمارها. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينظم نادي سباقات الخيل في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالرياض أسبوعه السباقي التاسع من موسم سباقات الرياض من عبر سباقاته الثلاثة (79 - 80 - 81) أيام الخميس والجمعة والسبت من 21 حتى 23 من ديسمبر الجاري وبمجموع جوائز تفوق الـ5 ملايين ريال، و36 شوطا تتنوع في درجاتها وتصنيفاتها وأعمارها. وتتجه الأنظار نحو الكؤوس الأغلى والأبرز في هذا الأسبوع المتمثلة في كأسي الأميرة صيتة بنت فهد الدامر- رحمها الله ـ والأمير فيصل بن خالد لأمهار السنتين وبجائزة قدرها مليون ريال لكل شوط، وسيقام غدا الجمعة وتحديدا الشوطان الثامن والتاسع.

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