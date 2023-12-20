شكرا لقرائتكم خبر الهلال يأمل مواصلة أرقامه القياسية عبر مرمى أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جولة كروية متناقضة تجمع الهلال بأبها مساء اليوم عند الساعة الـ 9 مساء على ملعب الأمير فيصل بن فهد في منافسات الجولة الـ 18 لدوري روشن السعودي، في المواجهه ما قبل الأخيرة التي يخوضها الهلال على هذا الملعب، قبل انتقاله لملعبه الجديد بدءا من الجولة الـ 20 التي ستكون أمام الرائد.

وتبدأ حالة التناقض بين الفريقين في أن الهلال صاحب الريادة في البطولات المحلية والخارجية بـ 66 بطولة والباحث عن لقبه الـ 18 في الدوري، يسعى إلى زيادة حالة الفارق النقطي عن وصيفه النصر، حيث يتصدر الهلال جدولة الدوري بـ 47 نقطة، والبحث عن نقاط الفوز سيكون مطلبا ملحا بعد أن كسر مديره الفني الحالي البرتغالي جورجي جيسوس أرقام سلفه الأرجنتيني رامون دياز بـ 18 انتصارا متسلسلا، وبتسجيل 51 هدفا والخروج بـ 15 مواجهات بشباك نظيفة، واستقبال 3 أهداف.

ويمضي الهلال باطمئنان أكبر قبل مرحلة التوقف التي تستمر لـ 45 يوما التي تسبق التحضيرات والمشاركة في كأس الأمم الآسيوية بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث ضرب الهلال الذي كسب الوحدة في المواجهة الماضية بثلاثية نظيفة هذا الموسم أرقاما عدة بين فرق الدوري بأقوى خط دفاع والأقوى هجوما والأكثر فوزا، محققا في الجولة الماضية الانتصار العاشر على التوالي، وفقا لإحصاءات «أوبتا».

في حين يمر فريق أ بها الآن بأسوأ أيامه بعد توالي الخسائر عليه بشكل معهود وهو ما أجبر إدارته إلى إقالة المدير الفني التونسي يوسف المناعي وهو المدرب الثاني هذا الموسم بعد شهرين من إشرافه على الفريق وتكليف مدرب الفئات السنية الروماني جورجي تيميش لتولي المهمة، ومحاولة تحسين مركز الفريق قبل فتح أبواب الميركاتو الشتوي.

و يحتل أبها حاليا المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة، حصدها من 17 مباراة، بأربعة انتصارات، تعادلين، و11 هزيمة.

يذكر أن الجولة 18 تنطلق اليوم الخميس بثلاث لقاءات، حيث يلعب الهلال مع أبها، وضمك مع الطائي، والخليج مع الفيحاء.

قبل المواجهة: