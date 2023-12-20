كاسيميرو على أعتاب دوري روشن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت وسائل إعلام برازيلية نقلا عن صحيفة الماركا الإسبانية إن لاعب خط الوسط مانشستر يونايتد البرازيلي كاسيميرو سيتجه للسعودية في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل للعب لأحد أنديتها المتقدمة، مشيرة إلى أن اللاعب بدأ يفكر جدا في ترك الملاعب الإنجليزية بعد أن فقد فرصة اللعب أساسيا بالفريق.

وبينت الصحيفة الإسبانية أن دوري روشن السعودي ما زال منفتحا على الدوري الأوروبي لكسب المزيد من اللاعبين.

وقال الإعلام البرازيلي «رغم تألق كاسيميرو الموسم الماضي مع مانشستر يونايتد، إلا أن أسلوب لعبه لا يتناسب مع المدرب الهولندي إيريك تين هاج، بعد أن انضم إليه مقابل 60 مليون يورو، إضافة إلى 10 ملايين مكافآت إضافية في حالة تحقيق الأهداف».

ويمتد عقد لاعب خط الوسط لأربعة مواسم قابلة للزيادة لموسم آخر، ويعتبر راتبه من أعلى الرواتب في الفريق بحسب صحف برازيلية.