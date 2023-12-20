عودة نيمار للملاعب في أغسطس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقع طبيب المنتخب البرازيلي رودريغو لاسمار أن تعافي مهاجم فريق الهلال الكروي الأول وقائد المنتخب البرازيلي نيمار ديسلفا المهاجم سيستغرق وقتا طويلا مشيرا إلى أن عودة اللاعب ستكون في أغسطس المقبل وأكد لإذاعة أف أم 98 البرازيلية أن البرازيل لن تغامر في صحة اللاعب وسلامته، وأن عملية تعافي نيمار يجب أن يستغرق تسعة أشهر على الأقل، بعد عملية الرباط الصليبي التي أجراها في نوفمبر الماضي.

وقال الطبيب «علينا التحلي بالصبر.

الحديث عن العودة قبل تسعة أشهر أمر سابق لأوانه، هذا مفهوم عالمي لاستعادة الأربطة».

وأصيب نيمار بتمزق في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى يوم 17 أكتوبر الماضي، خلال خسارة المنتخب أمام الأوروغواي 2-0 في مونتيفيديو، في مباراة تتأهل للدور الرابع من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبدون نيمار، عانت البرازيل من أجل العودة إلى الفوز.

ويحتل السيليساو المركز السادس في التصفيات، بعد سلسلة من ثلاث هزائم متتالية في المسابقة لأول مرة في التاريخ.

كما خسروا سجلهم الخالي من الهزائم على أرضهم في التصفيات عندما خسروا أمام الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي 1-0.