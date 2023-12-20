الهلال السعودي يبحث عن بديل نيمار

ياسر رشاد - القاهرة - بدأت إدارة نادي الهلال السعودي تحركاتها للبحث عن لاعب أجنبي جديد لضمه إلى قائمة الزعيم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة واستبعاد النجم البرازيلي نيمار بشكل مؤقت لحين عودته من الإصابة.

وأكد الإعلامي السعودي حمد الصويلحي أن إدارة الهلال تبحث عن بديل لـ نيمار في مركز الظهير الأيسر، للاستفادة من خانة اللاعب الأجنبي خلال الفترة المقبلة.

في سياق متصل توصلت إدارة نادي الاتفاق مع إدارة الهلال لشراء عقد اللاعب "سلمان الفرج" في الفترة الشتوية، وذلك بعد أنباء خروج قائد الفريق بعد أزمته الأخيرة من المدرب خورخي خيسوس.

الهلال يعزز صدارته للدوري السعودي بثنائية في الوحدة

حقق فريق الهلال فوزًا مهمًا على نظيره الوحدة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في إطار منافسات الجولة 17 من الدوري السعودي للمحترفين.

بهذا الانتصار يتربع فريق الهلال على صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 47 نقطة حصدها من 15 فوز وتعادلين، بينما يحتل فريق الوحدة المركز التاسع برصيد 22 نقطة حصدها من 7 انتصارات تعادل.