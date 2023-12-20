خالد الغندور: مكان الزمالك دوري أبطال أفريقيا وليس الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - قال خالد الغندور نجم الكرة المصرية السابق أنه من العيب إن يفكر الزمالك في الصعود لدور الثمانية، مؤكدا أن مكان الفريق ليس في بطولة الكونفدرالية بل بدوري أبطال إفريقيا.



وأضاف عبر برنامج "كورة كل يوم"، الزمالك قدم مباراة متوسطة اليوم أمام ساجرادا الأنجولي، ولكن الشوط الثاني شهد تراجع بدني، بجانب حدوث تغييرات عليها علامة استفهام بالنسبة لي.

وتابع : " مشاركة زيزو في مركز غير مركزه بالإضافة إلى خروج ناصر منسي، أمر غريب بالنسبة لي من معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك".

واختتم:" في النهاية الزمالك استطاع تحقيق نتيجة إيجابية والتأهل لدور الثمانية، وهو ما استطاع في تحقيقه.