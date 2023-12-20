الاتفاق السعودي يطلب ضم سلمان الفرج من الهلال

ياسر رشاد - القاهرة - توصلت إدارة نادي الاتفاق السعودي مع نظيرتها في نادي الهلال لشراء عقد اللاعب سلمان الفرج ضمن خطة فارس الدهناء لدعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

وجاءت تحركات إدارة نادي الاتفاق لضم قائد الهلال بعد أنباء خروجه من حسابات المدير الفني خورخي خيسوس على خلفية أزمته الأخيرة مع المدرب البرتغالي.

الهلال يبحث عن بديل نيمار

و بدأت إدارة نادي الهلال السعود تحركاتها للبحث عن لاعب أجنبي جديد لضمه إلى قائمة الزعيم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة واستبعاد النجم البرازيلي نيمار بشكل مؤقت لحين عودته من الإصابة.

وأكد الإعلامي السعودي حمد الصويلحي أن إدارة الهلال تبحث عن بديل لـ نيمار في مركز الظهير الأيسر، للاستفادة من خانة اللاعب الأجنبي خلال الفترة المقبلة.

ويتربع فريق الهلال على صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 47 نقطة حصدها من 15 فوز وتعادلين.