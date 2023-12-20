بايرن ميونخ يهدد صدارة ليفركوزون بفوز ثمين في الدوري الألماني

انتزع فريق بايرن ميونخ فوزًا صعبًا على حساب نظيره فريق فولفسبورج في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء الأربعاء ضمن منافسات الدوري الألماني 2023 – 2024.

وتغلب بايرن ميونخ على حساب نظيره فولفسبورج بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الألماني.

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افتتح جمال موسيالا أهداف المباراة لصالح بايرن ميونخ في الدقيقة 33، وأضاف الإنجليزي هاري كين هدف البافاري الثاني في الدقيقة 43 من زمن اللقاء.

وقلص فولفسبورج الفارق وسجل هدفًا عن طريق ماكسيمليان أرنولد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

بتلك النتيجة رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 38 نقطة ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني بفارق 3 نقاط عن باير ليفركوزون المتصدر بـ41 نقطة.

فيما توقف رصيد فولفسبورج عند 19 نقطة ويحتل المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الألماني.