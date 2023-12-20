محمد صلاح يقود ليفربول إلى نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بعد اكتساح وست هام

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول إلى نصف نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعدما حقق فوزًا غاليًا على ضيفه وست هام يونايتد، بنتيجة (5-1)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، على ملعب أنفيلد معقل الريدز.

افتتح سوبوسلاي أهداف ليفربول في الدقيقة 28 بعد تمريرة رائعة من كوانساه، قبل أن يضيف كورتيس جونس الثاني في الدقيقة 56.

ومع حلول الدقيقة 71 سجل كودي جاكبو الهدف الثالث لليفربول من تصويبة رائعة، قبل أن يقلص جارود بوين الفارق لوست هام في الدقيقة 77.

ورفض محمد صلاح الذي حل بديلا في الدقيقة 60 أن يخرج خال الوفاض ليضيف الهدف الرابع لليفربول في الدقيقة 82.

قبل أن يختتم كورتيس جونس أهداف ليفربول مسجلا الخامس في الدقيقة 84.

لتنتهي المباراة بفوز ليفربول بنتيجة (5-1)، ليتأهل الريدز إلى نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية ليلتحق بفرق أرسنال وميدلزبره وتشيلسي.