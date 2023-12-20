أول تحرك من الاتحاد السعودي لضم محمد الشناوي

بدأت إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي، في التحرك من أجل الحصول على خدمات محمد الشناوي حارس مرمى الاهلي.

وأكدت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد السعودي يرغب في التعاقد مع محمد الشناوي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، حيث يجهز عرضه الرسمي لتقديمه.

وكان محمد الشناوي قد شارك مع الاهلي أمام الاتحاد السعودي، في كأس العالم للأندية، والتي شهدت تألقه بشكل كبير.

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وتصدى محمد الشناوي لركلة جزاء نفذها مهاجم اتحاد جدة، كريم بنزيما، خلال المباراة التي انتهت بفوز الاهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وكانت تقارير قد أكدت أن إدارة نادي الاتحاد السعودي، قد أبلغت حارس المرمى مارسيلو جروهي، بأنها لم تقوم بتجديد عقده، ومناقشة العروض المقدمة لرحيله.

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره أوراوا ريدز الياباني، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في كأس العالم للأندية، يوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر الجاري.