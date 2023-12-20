مرموش يشارك في ريمونتادا مثيرة لـ فرانكفورت أمام مونشنغلادباخ بـ الدوري الألماني

شارك عمر مرموش، في الفوز المثير الذي حققه فريق آينتراخت فرانكفورت على حساب نظيره بوروسيا مونشنغلادباخ بنتيجة هدفين مقابل هدف، في الدوري الألماني.

واستضاف فريق آينتراخت فرانكفورت نظيره بوروسيا مونشنغلادباخ، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الألماني.

وافتتح ماكسيمليان فوبر، أهداف المباراة لصالح مونشنجلادباخ في الدقيقة 27، بعد محاولات من جانب كلا الفريقين، قبل أن يحصل على بطاقة حمراء في الدقيقة 88.

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وفي الشوط الثاني، سيطر تقدم مونشنغلادباخ على أحداث اللقاء حتى الدقيقة 90+2، عندما أحرز أوريليو بوتا، هدف التعادل لـ فرانكفورت.

ثم خطف روبن كوخ هدف الفوز لـ فرانكفورت في الدقيقة 90+7.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد فرانكفورت الذي يلعب ضمن صفوفه عمر مرموش، إلى 24 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني، فيما يتوقف مونشنغلادباخ عند 17 نقطة في المركز الثاني عشر.