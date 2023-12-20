تعليق مثير من الغندور بعد تأهل الزمالك لربع نهائي الكونفدرالية

علق الإعلامي خالد الغندور على تأهل الزمالك لربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد تعادله مع ساجرادا الأنجولي.

وتعادل الزمالك سلبيًا مع ساجرادا الأنجولي في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، ليحسم تأهله بشكل رسمي لربع نهائي الكونفدرالية.

وقال الغندور في تصريحات تليفزيونية من العيب أن يفكر الزمالك في الصعود لدور الثمانية، مؤكدًا أن مكان الفريق ليس في بطولة الكونفدرالية بل في دوري أبطال إفريقيا.

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وأضاف عبر برنامج “كورة كل يوم”، الزمالك قدم مباراة متوسطة اليوم أمام ساجرادا، ولكن الشوط الثاني شهد تراجع بدني، بجانب حدوث تغييرات عليها علامة استفهام بالنسبة لي.

وتابع: “مشاركة زيزو في مركز غير مركزه بالإضافة إلى خروج ناصر منسي، أمر غريب بالنسبة لي من معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك”.

وأكمل تصريحاته:” في النهاية الزمالك استطاع تحقيق نتيجة إيجابية والتأهل لدور الثمانية”.

وفي سياق آخر قال:”في حالة وصول عرض جيد لشراء أحمد زيزو، أوافق على رحيله ولكن بشرط تدعيمه بصفقة أجنبية سوبر مثل معلول في الأهلي على سبيل الإعارة”.