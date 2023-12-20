شوبير يكشف تطورات إصابة كوكا مع الاهلي قبل مواجهة أوراوا

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات إصابة كوكا وموقفه من المشاركة في مباراة الاهلي وأوراوا بـ كأس العالم للأندية.

وكان كوكا قد غاب عن مباراة الاهلي وفلومينينسي بنصف مهائي كأس العالم للأندية بسبب شعوره بالإجهاد.

وقال أحمد شوبير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت1: “كوكا لا زال يشعر بالإجهاد ومن المقرر ان يخضع اللاعب لمزيد من الفحصوات لتحديد موقفه من مواجهة أوراوا”.

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وتابع: “أتوقع ان يشارك المالي أليو ديانج بدلاً من كوكا في مباراة المنافسة على البرونزية بين الاهلي وأوراوا”.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأو لكرة القدم بالنادي الاهلي مع نظيرة أوراوا الياباني يوم الجمعة المقبل للمنافسة على برونزية مونديال الأندية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.