شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الأربعاء 20 / 12 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت نادى الأهلى اليوم الأربعاء 20 / 12 / 2023 العديد من الأخبار الهامة على رأسها عودة ثنائى الفريق إمام عاشور وحسين الشحات لمعسكر المنتخب المبدئى استعدادا لكأس الأمم الأفريقية بعد تألقهما الملحوظ بكأس العالم للأندية، فى الوقت الذى طالب فيه مسئولو النادى الأحمر اللاعبين بعدم الالتفات للعروض الخارجية والتركيز فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

عودة إمام عاشور والشحات لقائمة منتخب مصر رغم أزمة مباراة سيراليون

شهدت قائمة منتخب مصر المبدئية استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار في يناير المقبل، تواجد الثنائي إمام عاشور وحسين الشحات، رغم استبعادهما بقرار من روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب قبل مباراة الفراعنة الأخيرة ضد سيراليون في معسكر نوفمبر الماضي، لأسباب انضباطية.

كواليس جلسة كولر مع لاعبى الأهلى قبل مباراة المركز الثالث بالمونديال

عقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع لاعبي الفريق الأحمر أمس الثلاثاء في بداية التحضير لمباراة أوراوا الياباني يوم الجمعة المقبل في لقاء تحديد المركز الثالث لمونديال الأندية.

الأهلى يكشف حقيقة غياب كهربا عن مباراة أوراوا الياباني فى مونديال الأندية

شهدت الساعات الماضية أنباء مُتضاربة حول موقف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي من المشاركة في مباراة أوراوا الياباني بعد غد ، الجمعة، في مونديال الأندية، فقد أكد البعض غياب كهربا عن المباراة للأيقاف.

كولر يتسلم "تقرير فنى" من ثلاثى جهازه المعاون عن أوراوا الياباني

يتسلم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تقرير فني مفصل من جهازه المعاون عن منافسه فريق أوراوا الياباني في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كأس العالم والمقامة حاليا في مدينة جدة السعودية ، من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف في الفريق الياباني قبل مباراة البرونزية.

الأهلي يطالب لاعبيه بعدم التركيز مع العروض قبل موقعة برونزية المونديال

طالب مسئولو النادي الأهلي لاعبي الفريق الأحمر بعدم الانشغال بملف العروض الخارجية التي تصلهم من أندية خليجية، بعد تألق عدد من لاعبي الفريق الأحمر خلال مشاركتهم في كأس العالم للأندية المقامة حاليا في السعودية.

كولر يحسم هوية المهاجم المحلى المرشح لتدعيم الأهلى بعد السوبر

يحسم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي هوية المهاجم المحلي المستهدف التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، عقب الانتهاء من المشاركة في بطولة السوبر المصري، والتي ستقام نهاية ديسمبر الجاري في دولة الإمارات.

اختبار طبى يحدد موقف كوكا من اللحاق بمباراة الأهلى أمام أوراوا اليابانى

يخضع أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الأهلي لاختبار طبي على هامش مران فريقه غدا الخميس لتحديد موقفه النهائي من اللحاق بمباراة فريقه أمام أوراوا الياباني يوم الجمعة المقبل.

لماذا اعتذر الأهلى عن عدم المشاركة في كأس الرابطة؟

قرر مسئولو النادي الأهلي الاعتذار عن عدم المشاركة في كأس الرابطة المحترفة، والتي ستقام في شهر يناير المقبل، خلال توقف الدوري لظروف مشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.