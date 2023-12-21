شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إيهاب: توقعت استرداد فضية ريو دى جانيرو وخضعت لـ102 تحليل منشطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد إيهاب البطل الأوليمبى لرفع الأثقال أنه كان متوقعا حصوله على فضية أولمبياد ريو دى جانيرو 2016 بالبرازيل بدلا من البرونزية، فى ظل رفض المحكمة الدولية الرياضية الاستئناف الذى تقدم به الكازاخستانى رحيموف المتجرد من الميدالية.

وقال إيهاب فى تصريح لبرنامج "ملوك الصلات" الذى تقدمه الإعلامية نيرة الأحمر عبر شاشة قناة الزمالك، إن المحكمة الدولية لم تبلغ الاتحاد الدولى حتى وصول الميدالية الفضية له، مشيرا إلى أن اللاعب الكازاخستانى ضلل المسئولين فى العينة الأولى، مؤكدا أنه خضع لـ102 تحليل منشطات على مدار تاريخه.

محمد إيهاب بطل رفع الأثقال استرد فضية أولمبياد ريو دى جانيرو، وهو يعد من أبرز نجوم اللعبة على مر التاريخ، فى ظل امتلاكه إصرارا قويا لتحقيق الانتصارات قبل إعلان الاعتزال والاتجاه للتدريب.

وجاء تتويجه بالميدالية الفضية فى أولمبياد ريو دى جانيرو، فى ظل حكم إيقاف الكازاخستانى نجات رحيموف صاحب الميدالية الذهبية لـ8 سنوات وتجريده من الميدالية ليحصل إيهاب على الميدالية الفضية بدلا من البرونزية.