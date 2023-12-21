شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب اليد يفوز على المنتخب السعودى 35-28 استعدادا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر للشباب لكرة اليد مواليد 2004 على المنتخب السعودي الأول بنتيجة 35-28، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على صالة المركز الأولمبي بالمعادي.

وقدم منتخب مصر للشباب مباراة قوية بقيادة المدرب الوطني طارق محروس المدير الفني، وأنهى الشوط الأول متقدما بفارق هدفين، قبل أن يواصل تفوقه وينهي الشوط الثاني والمباراة لصالحه بفارق 7 أهداف بنتيجة 35-28.

تأتي المباراة ضمن استعدادات منتخب الشباب للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية للشباب العام المقبل، وكذلك ضمن استعدادات المنتخب السعودي للمشاركة في كأس آسيا بالبحرين يناير المقبل.

ويواصل منتخب الشباب معسكره بالمركز الأولمبي بالمعادي بالتزامن مع معسكر المنتخب الوطني الأول، استعدادا لكأس الأمم الأفريقية للرجال يناير المقبل في مصر.