شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب اليد يفوز على المنتخب السعودى 35-28 استعدادا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
وقدم منتخب مصر للشباب مباراة قوية بقيادة المدرب الوطني طارق محروس المدير الفني، وأنهى الشوط الأول متقدما بفارق هدفين، قبل أن يواصل تفوقه وينهي الشوط الثاني والمباراة لصالحه بفارق 7 أهداف بنتيجة 35-28.
تأتي المباراة ضمن استعدادات منتخب الشباب للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية للشباب العام المقبل، وكذلك ضمن استعدادات المنتخب السعودي للمشاركة في كأس آسيا بالبحرين يناير المقبل.
ويواصل منتخب الشباب معسكره بالمركز الأولمبي بالمعادي بالتزامن مع معسكر المنتخب الوطني الأول، استعدادا لكأس الأمم الأفريقية للرجال يناير المقبل في مصر.
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