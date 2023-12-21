شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأربعاء 20 / 12 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء 20 / 12 / 2023 العديد من الأخبار الهامة على رأسها تعادل الفريق الأبيض أمام ساجرادا فى الجولة الرابعة من دور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية، كما يعود الفريق غدا من أنجولا للقاهرة ويبدأ الاستعداد لمباراته المقبلة بالدورى أمام سيراميكا.

الزمالك يتعادل سلبياً مع ساجرادا ويتأهل لدور الـ8 بالكونفيدرالية

تعادل الزمالك سلبياً مع ساجرادا في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب 11 نوفمبر في العاصمة الأنجولية لواندا، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية،ليتأهل للدور ربع النهائي رسميا.

نزلة برد تبعد نداى عن مباراة الزمالك وساجرادا بالكونفدرالية

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سبب استبعاد السنغالى إبراهيما نداي لاعب الأبيض من القائمة التى ستخوض مباراة ساجرادا الأنجولي، المقرر لها في السادسة مساء اليوم الأربعاء باستاد 11 نوفمبر فى إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مواجهة محتملة للزمالك أمام مودرون فيوتشر فى ربع نهائى الكونفدرالية

يضرب الزمالك موعداً في دور ربع النهائي بالكونفدرالية أمام مودرن فيوتشر أو الملعب المالي،أو ريفرز يونايتد وفقاً لترتيب المجموعات في الوقت الحالي،حيث يحتل الفريق الأبيض المركز الأول فيما تحجز الثلاث فرق الأخرى المركز الثانى.

معتمد جمال: حققنا الهدف أمام ساجرادا وأشكر اللاعبين

أعرب معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك على عن سعادته من تأهل فريقه إلى ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية بعد التعادل مع ساجرادا الأنجولى سلبياً مؤكداً على رضاه من أداء لاعبيه في مباراة اليوم.

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد التعادل مع ساجرادا

واصل فريق الزمالك تصدره لمجموعته في الكونفدرالية برصيد 10 نقاط، جمعها من الفوز على بطل ليبيا وغينيا وأنجولا والتعادل مع ساجرادا، فيما يحتل فريق أبو سليم الليبى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، يليه ساجرادا الأنجولى بـ4 نقاط، ثم يتذيل فريق سوار الغينى المجموعة دون نقاط.

الزمالك يعود من أنجولا غدا بعد مواجهة ساجرادا بالكونفدرالية

تعود بعثة فريق الزمالك من أنجولا صباح غد الخميس بعد خوض مباراة الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، أمام ساجرادا الأنجولى.